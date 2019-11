Nieuwe bondscoach volleybalsters wacht hels karwei bij OKT

Caprara, ook oud-bondscoach van de Russische vrouwen, volgt Jamie Morrison op. De Amerikaan moest vertrekken omdat Oranje dit jaar tegenvallend presteerde. Op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) verloren de volleybalsters de beslissende wedstrijd op pijnlijk én duidelijke wijze tegen gastland Italië en op het EK bleven ze in de kwartfinales steken tegen een veel sterker Turkije. Oranje, vierde op het laatste WK, heeft nog één kans om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. De volleybalsters strijden begin volgend jaar op het OKT in Apeldoorn met zeven andere landen (Turkije, Duitsland, Bulgarije, Polen, België, Kroatië en Azerbeidzjan) om één ticket naar Tokio. ,,Als dat lukt ga ik uiteraard ook mee naar Japan”, zegt de geroutineerde trainer. ,,Het is een droom om nog een keer op de Spelen actief te zijn.”

Misschien is er daarna nog wel meer mogelijk. Caprara: ,,Op de lange termijn is niets uitgesloten. Als we in Tokio zijn, moet ik daarna een belangrijke beslissing nemen. Of clubcoach blijven in Italië of, als men mij hier langer wil hebben, doorgaan in Nederland. Maar dat zien we tegen die tijd wel.”