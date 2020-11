Nieuwe datum voor TT van Assen op voorlopige kalender MotoGP: 27 juni

Racelegen­de Rossi blijft een jaar langer actief in MotoGP

26 september Valentino Rossi heeft de knoop doorgehakt en zijn handtekening gezet onder een éénjarig contract bij Petronas Yamaha, het satellietteam van het fabrieksteam van Yamaha in de MotoGP. Het betekent dat de negenvoudig wereldkampioen ook in 2021 is te bewonderen in de koningsklasse van de motorsport. Het wordt zijn 26e seizoen in het wereldkampioenschap wegrace.