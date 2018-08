Nieuwe directeur Watersportverbond 'gegrepen door vrolijke en kansrijke sport'

Duel met Asher-Smith Dafne Schippers doet Diamond Lea­gue-dub­bel in Zürich en Brussel

13:23 Dafne Schippers neemt het vanavond op de 100 meter onder andere op tegen Dina Asher-Smith, de Britse die haar op snelheid versloeg op de voorbije EK in Berlijn. Na de Diamond League-wedstrijd in Zürich volgt een korte nacht, want morgenavond loopt ze alweer de 200 meter op de afsluitende Diamond League-wedstrijd in Brussel.