Nieuwe KNGU-directeur wil het anders doen: ‘NOC*NSF onder Maurits Hendriks doorgeslagen’

Remco Boer wil als algemeen directeur van gymnastiekunie KNGU een andere koers gaan varen. In zijn nieuwe rol wil hij niet langer puur prestatiegericht werken. ,,Persoonlijk vind ik dat NOC*NSF daar onder Maurits Hendriks in doorgeslagen is en ik hoop dat dat beleid verandert.”

Boer heeft zijn eerste twee maanden bij de KNGU er bijna opzitten. De voormalig CEO van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) weet wat topsport inhoudt en wat er op het allerhoogste niveau gevraagd wordt, maar hij opteert liever voor een bredere benaderingswijze. De tijden zijn veranderd, zo stelt Boer. ,,Wat mij betreft is het niet de top ten koste van alles. Keihard trainen is al lang niet meer de enige route naar succes. Een bredere aanpak met individuele routes is de toekomst.”

Het is volgens hem een les uit het verleden. ,,Dat het leven van oud-turn(st)ers kapot is gemaakt, is vreselijk en mag absoluut nooit meer gebeuren. Het is te pijnlijk voor woorden dat mensen die toen dingen gedaan hebben die niet door de beugel kunnen, daar niet voor gestraft worden, puur omdat er in het proces dingen misliepen of omdat de bewijslast niet concreet genoeg is. We moeten samen kijken hoe dat rechtsproces beter kan.”

Meerjarenstrategie

De nieuwe directeur richt zich in eerste instantie vooral op de meerjarenstrategie. ,,Die hebben we namelijk niet. We zijn de crisis waarin we terecht gekomen zijn nog aan het managen en overleven. We hebben een zware periode achter de rug met de turncrisis, coronacrisis en de komst van het Verinorm-rapport. Daarom hebben we houvast nodig in een meerjarenstrategie met ambitieuze doelen.”

Maurits Hendriks.

,,De turnsport is best wel naar binnen gekeerd. Door de crisis is dat misschien nog wel meer geworden. We zijn de verenigingen daardoor uit het oog verloren. Daarin moeten we investeren. Daar speel ik een prominente rol in. Ik ben er niet alleen om de lintjes te knippen, maar voor alles”, aldus Boer. ,,Ik zal voorbeeldgedrag moeten vertonen. Dat is één van de dingen waar het in het verleden misschien wel aan ontbrak.”

Boer volgde Marieke van der Plas op, die vertrok na een roerige periode waarin de Nederlandse turnsport te maken kreeg met een omvangrijke zaak rond grensoverschrijdend gedrag. Boer schrok bij zijn aanstelling niet dat er nog geen strategie klaarlag. ,,Ik was gewaarschuwd”, zegt hij lachend. ,,Een aantal dingen viel me op. Zoals het gebrek aan leiding en management, de weinige verbinding tussen de mensen en de onvoldoende beschreven werkprocessen. Door de corona- en turncrisis is dat deels verklaarbaar: je wordt in het ad hoc gezogen. Het is niet zo dat ik op een rijdende trein stap. Maar daarin zie ik een uitdaging.”

Het huidige kantoor van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie in de bossen bij Beekbergen.

‘Nieuw elan’ met verhuizing bondsbureau

De KNGU vertrekt eind dit jaar met het bondsbureau uit Beekbergen. De KNGU heeft het huurcontract opgezegd en onderzoekt momenteel drie potentiële nieuwe locaties. Volgens Boer is een verhuizing hard nodig. ,,Het bondsbureau zit momenteel weggestopt in de bossen en aan een doodlopende weg”, zegt hij. ,,Hoe ga je in vredesnaam je centrale missie, verbindend aanjagen, op een goede manier uitoefenen vanuit deze locatie? Het huisvestingsvraagstuk is iets waar ik meteen mijn tanden in wilde zetten. Zo’n verhuizing kan nieuw elan brengen, het kan zorgen dat oude patronen worden opengebroken en markeren dat je een frisse start maakt en nieuwe dingen centraal zet. Vandaar dat ik het prioriteit geef.”

De bond onderzoekt momenteel drie opties. Dat zijn sportcentrum Papendal, de FSG Sportcampus in Apeldoorn of een locatie op het terrein van Sportbedrijf Arnhem. Naar een meer centrale locatie is volgens Boer ook gekeken. ,,Maar dat zou voor medewerkers qua reisbewegingen een dusdanig groot verschil zijn ten opzichte van nu, dat het om die reden is afgevallen.”

Toch wil Boer de landelijke verbinding zoveel mogelijk vergroten. ,,We hebben talent- en topsportcentra in Amsterdam, Hoofddorp, Rotterdam, Den Bosch en Heerenveen. Daar zouden we een soort hubs van kunnen maken. Dat daar niet alleen door de toppers getraind wordt, maar dat we hier ook accountmanagement, opleidingen en wedstrijdzaken aan gaan verbinden.”

Boer verwacht dat binnen een maand een besluit wordt genomen over de nieuwe locatie van het bondsbureau.