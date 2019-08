Nieuwe remise hockeysters geeft stof tot nadenken

EK hockeyDe hockeysters van Oranje, huizenhoog favoriet bij het EK in België, wachten na twee poulewedstrijden nog altijd op hun eerste zege. Tegen Spanje werd het vanavond 1-1. En opnieuw was het spel van Nederland zeer teleurstellend.

Door Rik Spekenbrink



Een keer een mindere wedstrijd, het overkomt de sterkste teams. Maar twee onvoldoendes op rij, dat is voor de Nederlandse hockeysters toch een zeldzaamheid. De vraag die in Antwerpen dan ook opdoemt is er of er meer aan de hand is dan ‘gewoon’ twee offdays. In topvorm verkeert Oranje in elk geval niet op het EK. Woensdag wacht Rusland, daarvan zal Nederland ongetwijfeld winnen, een plek in de halve finale kan nog gewoon worden veiliggesteld. Maar er is het nodige huiswerk te doen, bleek vanavond.

Lees ook Valse start hockeysters op EK: gelijkspel tegen België Lees meer

Volledig scherm © BSR Agency In de eerste helft was Oranje wel sterker dan Spanje, maar dat nam niet weg dat er van alles mis ging. Veel aanvallen strandden door verkeerde keuzes of slordig balverlies. Desondanks kreeg Nederland een paar grote kansen en drie strafcorners. Dat er halverwege maar één keer gescoord was, door Caia van Maasakker uit een corner, gaf wel aan dat ook bij de afronding het vizier niet altijd op scherp stond.



Spanje, nummer 7 van de wereldranglijst, deed af en toe ook aardig mee. Het maakte ook brutaal gelijk, kort na die 1-0. De Oranjedefensie lag helemaal open toen Belen Iglesias de bal kreeg. Ze vond Begona Garcia, die de bal achter keepster Anne Veenendaal sloeg. Met 1-1 gingen beide ploegen de rust in.

Na de moeizame exercitie van Nederland tegen België (1-1) zaterdagavond, was dus ook het tweede groepsduel bepaald geen makkie. Want in de tweede helft veranderde er weinig. Oranje had wel meer de bal, kwam wel vaker in de vijandelijke cirkel, maar het sprankelde geen moment. En zo nu en dan moest de ploeg ook gewoon in de achteruit om een Spaanse aanval of strafcorner te beteugelen.

Volledig scherm © ANP

Dus moest het in het vierde kwart gebeuren voor Nederland. Maar het slotoffensief liet lang, heel lang op zich wachten. Pas in de laatste minuten kreeg Oranje een strafcorner (gestopt), schoot Lidewij Welten hard op de paal en ging ook een zevende strafcorner een halve minuut voor tijd er niet in.

En toen was de tijd op. Twee gespeeld, twee punten, het zijn onwerkelijke cijfers voor het Nederlands elftal. Ze geven stof tot nadenken.