Nikola Jokic, Joel Embiid en Giannis Antetokounmpo MVP-kandidaten in NBA

Zijn concurrenten voor de begeerde titel ‘most valuable player’ zijn de Kameroener Joel Embiid van Philadelphia 76ers en de Griek Giannis Antetokounmpo van Milwaukee Bucks.

Embiid eindigde in de reguliere competitie als beste schutter met een gemiddelde van 30,6 punten. Antetokounmpo is de sterspeler van Milwaukee Bucks, de ploeg die vorig jaar kampioen werd van de NBA. Hij werd in 2019 en 2020 verkozen tot meest waardevolle speler.

De drie finalisten bereikten met hun clubs de play-offs en zijn nog volop in de race voor de titel van dit jaar.

Jayson Tatum

Boston Celtics begonnen de play-offs met een nipte overwinning op Brooklyn Nets: 115-114. De worp die de winnende punten opleverde, viel in de laatste seconde van de wedstrijd. Jayson Tatum kreeg de bal in handen en maakte vlak voor de eindzoemer een lay-up.

Kevin Durant had luttele seconden daarvoor de Nets aan de zege kunnen helpen, maar zijn schot van afstand miste de korf, waardoor de voorsprong 114-113 bleef en de Celtics alsnog konden toeslaan in de resterende seconden.

Boston Celtics-coach Ime Udoka en Jayson Tatum. © AP

‘Matchwinner’ Tatum was ook de topschutter voor zijn ploeg in het duel uit de eerste ronde van de play-offs. Hij kwam tot 31 punten. Bij de Nets was Kyrie Irving de topscorer met 39 punten.

Phoenix Suns, de beste ploeg uit de reguliere competitie en daardoor in de play-offs als eerste geplaatst in de Western Conference, won van het als achtste geplaatste New Orleans Pelicans met 110-99. Chris Paul maakte 30 punten voor de Suns en hij was vooral op dreef in het vierde kwart. Paul voorkwam met 19 punten een comeback van de Pelicans.