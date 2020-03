NN Marathon Rotterdam verplaatst naar 25 oktober

Door Pim Bijl



Vorige week donderdag meldde de organisatie dat het marathonweekend op 4 en 5 april werd uitgesteld. Door de ontwikkelingen en de situatie rond het coronavirus was het met oog voor de gezondheid en de veiligheid van lopers, vrijwilligers en toeschouwers niet verantwoord om het evenement door te laten gaan. In overleg met de gemeente Rotterdam, sponsors, leveranciers en andere partijen is de nieuwe datum voor de NN Marathon Rotterdam gekozen, in de hoop dat het virus dan onder controle is.