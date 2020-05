NOC*NSF nog niet klaar met lobby’en: ‘Er moet echt ruimte komen voor optrainen’

De topsport kreeg eerder deze maand een uitzonderingspositie van het kabinet, maar daarmee stopt de lobby in politiek Den Haag niet. Het volgende prangende verzoek: ‘normaal’ trainen in de weken voordat in september de competities beginnen.

Door Rik Spekenbrink



Nooit eerder had Gerard Dielessen, algemeen directeur van sportkoepel NOC*NSF, in zijn tienjarig dienstverband zo veel contact met de sportbonden als nu. Allemaal hebben ze zo hun wensen, klachten en ideeën over de huidige dagelijkse praktijk, door corona uiteraard op zijn kop gezet. Het kabinet mag dan een uitzonderingspositie hebben gecreëerd voor topsporters die willen trainen, dat betekent niet dat iedereen tevreden is. En dus gaat ook de lobby in Den Haag verder, zoals alle branches zich verdringen voor verdere versoepelingen.

Quote Ik merk in Den Haag duidelijk bereidheid om te denken in mogelijkhe­den. Misschien ook logisch, want als dat niet gebeurt, krijgen zij uiteinde­lijk het bonnetje. Gerard Dielessen

Voor NOC*NSF is één van de belangrijkste punten nu de zomerperiode. Vanaf 1 september, zo vermeldt het routeboek van premier Rutte, mag er weer gesport worden in competitieverband. ,,Maar zeker de topsport kan niet tot 1 september wachten en dan meteen gaan voetballen of volleyballen. Ik heb een nieuw woord geleerd: optrainen.” Ofwel: trainen op een manier die zo veel mogelijk lijkt op ‘normaal’. ,,Daar moet echt ruimte voor komen. Van de volleybalbond begreep ik vandaag dat het ruim 1 miljoen euro kost als de competitie begin september niet van start kan.” Daarnaast is het voor Dielessen geen uitgemaakte zaak dat de wedstrijden tegen die tijd zonder publiek worden gespeeld. ,,Een Arena vullen is uiteraard onverstandig. Maar wat kan wel? Daarover denken we nu na, onder meer door samen op te trekken met de cultuur- en evenementenbranche. We vragen om experimenteerruimte, om vanaf 1 september te kunnen anticiperen op evenementen met een vorm van publiek.”

Plekken

Als voorbeeld geeft Dielessen een idee waar de hockeywereld aan werkt. ,,Het Wagener Stadion in Amstelveen heeft normaal plek voor 6000 mensen. Als iedereen anderhalve meter afstand moet houden, blijven er 1500 stoelen over. Maar als je kinderen en mensen uit één huishouden wel naast elkaar zet, kom je alweer op 3000 plekken. Niemand wil het op zijn geweten hebben een potentiële nieuwe brandhaard te hebben veroorzaakt, dus het moet altijd verantwoord zijn. Maar we kijken, nu de gezondheidssituatie het toelaat, graag naar wat wél kan. Dat willen we stapje voor stapje onderzoeken.”

Volledig scherm Het Wagener Stadion werkt aan een plan om meer mensen binnen te krijgen. © Pim Ras Fotografie

Zo hoopt NOC*NSF ook dat er snel meer ruimte komt voor binnensporten en dat de sportkantines weer open mogen, in lijn met de rest van de horeca. Als het gaat om topsport zijn de praktische problemen divers. ,,Sporten als honkbal en cricket liggen anderhalf jaar stil als ze deze zomer niets kunnen doen. En hoe komen judoka’s als Henk Grol en Roy Meyer weer fit richting de Olympische Spelen? Die kunnen nu niet veel, ze balen als een stekker en dat begrijp ik. Maar het blijft balanceren. Er is soms nog te weinig duidelijk hoe een versoepeling kan bijdragen aan de verspreiding van het virus. En één ding wil je zeker niet: terug naar een lockdown. Dan ben je straks verder van huis.”