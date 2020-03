NOC*NSF: Voor Nederlandse sport dreigt financiële strop van 950 miljoen euro

Dopingcon­tro­les amper mogelijk: ‘Onze planning ligt in puin’

7:10 De sport is door het coronavirus tot stilstand gekomen, maar dopingcontroles moeten uiteraard gewoon doorgaan. Maar de Dopingautoriteit in Nederland heeft net als andere instanties te maken met beperkende maatregelen. ,,Onze planning ligt zowel wat betreft voorlichtings- als controleprogramma's in puin", zegt Herman Ram, voorzitter van de instantie die onder meer verantwoordelijk is voor alle dopingcontroles in Nederland.