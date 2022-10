Noël van ‘t End kan nieuwe wereldtitel vergeten na vroege uitschakeling op WK judo

Noël van ‘t End is op de WK judo in Tasjkent niet voorbij de derde ronde gekomen in de klasse tot 90 kilogram. De wereldkampioen van drie jaar geleden liep tegen de Bulgaar Ivaylo Ivanov in de golden score - de verlenging - tegen zijn derde straf aan, wat meteen het einde van de wedstrijd en zijn toernooi betekende.

In de tweede ronde had Van ‘t End (31), begonnen met een bye, nog een zwaarbevochten overwinning geboekt op de Portugees Anri Egutidze. Ook in dat gevecht viel de beslissing in de golden score.

Van ‘t End, die vorig jaar een elleboogoperatie heeft ondergaan, werd in 2019 in Tokio wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram. Begin dit jaar verloor hij op de EK in Sofia al in zijn eerste wedstrijd.

Jesper Smink verloor in Tasjkent in de tweede ronde. De Duitser Eduard Trippel was hem de baas.

Van Dijke naar herkansingen

In het vrouwentoernooi is Sanne van Dijke in de klasse tot 70 kilogram veroordeeld tot de herkansingen. De 27-jarige Van Dijke verloor in de kwartfinales van Lara Cvjetko. De Kroatische noteerde in de golden score een waza-ari, wat meteen de beslissing betekende. Beide judoka’s hadden al twee straffen achter hun naam staan.

Van Dijke neemt het in de herkansingen eerst op tegen de Oostenrijkse Michaela Polleres. Ze moet twee duels winnen voor een bronzen medaille.

Eerder dit jaar werd Van Dijke tweede op de EK in Sofia.