Nog een maand tot gevecht van de eeuw: ‘Er staat voor Badr meer druk op dan voor Rico’

Hoe groot is Rico vs Badr?

Prestige, eer, heel veel geld. Er staat ongelooflijk veel op het spel 21 december. Daarnaast besloot organisator Glory vorige week als inzet van het gevecht ook nog eens de wereldtitel toe te voegen. Tijdens de persconferentie ruim een maand geleden riepen Verhoeven en Hari elkaar al stevige teksten toe. ,,Je gaat opgeven of verliezen. Zorg dat je vecht en stop met huilen”, vertelde Verhoeven. ,,Op 21 december laat ik zien wat Verhoevens echte niveau is. Dat is niet zo goed. Dat zag je aan zijn laatste tegenstanders. Kom op man, wat een grap. He can go fuck himself’’, voegde Hari eraan toe.