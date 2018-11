Noord-Koreaan Ri se Gwang pakt goud op de sprong

Poleposition Pole voor Zarco in nat Sepang door gridstraf wereldkam­pi­oen Márquez

12:47 De Franse motorracer Johann Zarco start morgen in de MotoGP van polepostion in de Grote Prijs van Maleisië. Wereldkampioen Marc Márquez had de polepostion veroverd, maar kreeg een gridstraf van zes plaatsen. De Spaanse Honda-coureur, die twee weken geleden in Japan al zijn vijfde wereldtitel in de koningsklasse veiligstelde, start daarom vanaf de zevende positie.