Noorse broers moeten Kipchoge aan wondertijd op marathon helpen

Kipchoge liep vorig jaar in de Duitse hoofdstad een wereldrecord: 2.01.39. De Keniaan, die wordt begeleid door onder anderen Jos Hermens, gaat nu een nieuwe poging doen om de 42,195 kilometer zelfs binnen de 2 uur te lopen. Kipchoge probeerde op 6 mei 2017 al eens die barrière te slechten op het circuit van Monza, maar die poging mislukte. Zijn tijd van 2.00.25 werd ook niet erkend als wereldrecord, omdat de race door onder meer de vele gangmakers niet voldeed aan de regels van de internationale atletiekfederatie IAAF.



De Keniaan gaat over zo'n twee maanden in Wenen een nieuwe poging doen, met hulp van de broers Ingebrigtsen. De jongste van het stel, de 18-jarige Jakob, verraste vorig jaar bij de EK in Berlijn door goud te pakken op de 1500 en 5000 meter. Henrik (28) werd in 2012 al Europees kampioen op de 1500 meter, Filip deed dat vier jaar later op de EK in Amsterdam.