Noorse handbalsters veroveren Europese titel na zege op Frankrijk

Voor Noorwegen was het de achtste Europese titel. Twee jaar geleden pakte Frankrijk in eigen land EK-goud. Het brons in Denemarken was voor Kroatië, dat in de strijd om de derde plaats het gastland met 25-19 versloeg.



Wereldkampioen Nederland eindigde bij het EK op de teleurstellende zesde plaats. Oranje verloor in de hoofdronde ruim van Noorwegen (32-25).