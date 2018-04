Nouchka Fontijn wint in Parijs

Fontijn, uitgeroepen tot wereldboksster van het jaar 2017, schreef vorige maand het prestigieuze Feliks Stamm Memorial in Warschau op haar naam. Bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro pakte Fontijn zilver.



De beste Nederlandse boksster is in voorbereiding op de Europese kampioenschappen, die van 10 mei tot 19 mei op het programma staan. Waar de EK worden gehouden is nog onbekend. Polen heeft de organisatie teruggegeven.

Bij de mannen stond in Parijs ook een Nederlander in de finale van de klasse tot 75 kilogram. Vladislav Jashkul verloor van de Fransman Christopher Fataki.