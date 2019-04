Nowitzki neemt afscheid na 21 jaar bij Dallas Mavericks: ‘Een ongelooflijke reis’

NBADe Duitse basketballer Dirk Nowitzki (40) beëindigt zijn lange carrière in de Amerikaanse NBA. Hij kondigde zijn afscheid aan na de zege op Phoenix Suns (120-109), waarin hij voor een laatste keer uitblonk en met 30 punten de topschutter van zijn ploeg was.

Nog één uitwedstrijd tegen San Antonio Spurs, en dan is het gedaan voor de inmiddels 40-jarige en 2,13 meter lange forward. Hij speelde in totaal 21 seizoenen en al die jaargangen was hij een dragende kracht bij de Mavericks. Hoogtepunt was het seizoen 2010/2011, waarin Nowitzki met de ploeg uit Dallas de NBA-titel veroverde.

Nowitzki maakte zijn besluit om te stoppen vrijwel meteen na de wedstrijd tegen de Suns bekend en zelfs voor zijn ploeggenoten was het een verrassing. ,,Dit is heel emotioneel. Het was een ongelooflijke reis die ik nooit zal vergeten’', zei de Duitser met tranen in de ogen. Hij gaat de boeken in als 14-voudig All-Star en de nummer zes op de eeuwige topscorerslijst.

Wade neemt ook afscheid

Een andere vedette uit de NBA speelde ook zijn laatste thuiswedstrijd. De 37-jarige Dwyane Wade loodste met 30 punten zijn ploeg Miami Heat voorbij Philadelphia 76ers (122-99). Zijn afscheid was minder beladen, want de Amerikaan had bij aanvang van het seizoen al gezegd dat het zijn laatste zou worden. Wade kon de fans van Heat ondanks zijn 30 punten geen fijne avond bezorgen. De ploeg uit Miami slaagde er niet in de play-offs te halen.

Wade veroverde met Miami Heat in 2006, 2012 en 2013 de titel in de NBA. Met het nationale team veroverde hij in 2008 en 2012 de olympische titel. De 1,93 meter lange shooting guard debuteerde in 2003 in de NBA bij Miami Heat en speelde daar tot 2016. Na korte uitstapjes bij Chicago Bulls en Cleveland Cavaliers keerde hij dit seizoen terug bij Heat.

