Nuggets lopen in op Lakers, Donovan nieuwe trainer Bulls

Aan de hand van de uitblinkende Jamal Murray boekten de Nuggets de eerste zege in de reeks, 114-106 (63-53). Murray was goed voor 28 punten, 12 assists en 8 rebounds. De Lakers leiden in de serie met 2-1.

In tegenstelling tot de eerdere duels had Nuggets nu van het begin een voorsprong, die echter in het laatste kwart in gevaar kwam. Twee ‘driepunters’ van Murray boden uitkomst. Bij de LA Lakers kwam LeBron James tot 30 punten, 11 assist en 10 rebounds. Dat kon de eerste nederlaag na zes opeenvolgende overwinningen niet voorkomen. Donderdag is de vierde ontmoeting.

Donovan nieuwe trainer Bulls

Billy Donovan wordt de nieuwe coach van Chicago Bulls. De club uit de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA liet weten dat hij overkomt van Oklahoma City Thunder. Donovan had eerder al te kennen gegeven Thunder na vijf jaar te zullen verlaten.

,,Hij heeft de kwaliteit het beste in spelers naar boven te halen”, zei Bulls-manager Arturas Karnisovas over de nieuwe trainer. ,,Bovendien zeggen de successen die hij eerder boekte genoeg over hem.” Chicago is bezig met de opbouw van een nieuwe, jonge, formatie.