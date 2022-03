Oliveira wint MotoGP van Indonesië, zware crash Márquez, Bendsneyder pakt punt in Moto2

VIDEO Miguel Oliveira (KTM) heeft de Grote Prijs van Indonesië in de MotoGP gewonnen. De Portugees hield in zware omstandigheden de Fransen Fabio Quartararo, de regerend wereldkampioen, en Johann Zarco achter zich.

De race was vanwege de hevige regen ruim een uur later begonnen. Dat gebeurde zonder zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez die tijdens de opwarmrondes zwaar ten val was gekomen. Volgens de organisatoren heeft hij daarbij een hersenschudding opgelopen.

De 29-jarige Márquez was zaterdag tijdens de kwalificatie ook al twee keer gevallen. De Honda-coureur zou daardoor slechts vanaf de veertiende startpositie vertrekken in de tweede WK-race van dit jaar.

De wedstrijd was ingekort van 27 naar 20 ronden vanwege het noodweer in Kuta. Quartararo was vanaf pole vertrokken in de eerste MotoGP-race in Indonesië sinds 1997.

Het regent stevig op het Mandalika International Street Circuit.

Bo Bendsneyder

Bo Bendsneyder heeft aan de GP van Indonesië in de Moto2-klasse zijn eerste WK-punt overgehouden. De Rotterdammer eindigde op de vijftiende plaats, waar hij vanaf de vijfde startpositie was gestart. Bendsneyder was het seizoen begonnen met de negentiende plaats in de GP van Qatar. Twee weken daarvoor had hij bij een val nog een sleutelbeen gebroken.

De zege op het circuit van Kuta was voor de Thai Somkiat Chantra, die de Italiaan Celestino Vietti en de Spanjaard Arón Canet achter zich hield. Vietti, winnaar in Qatar, leidt het klassement. De 16-jarige Nederlander Zonta van den Goorbergh finishte als 23e. Hij was begonnen vanaf de 25e plek.