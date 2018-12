Olympisch Comité VS faalde bij aanpak misbruik door turnarts

EK handbal ‘Dit is de eerste stap naar de halve finale, maar niet de laatste stap’

10 december Of ze het verwacht had gisteravond, de manier waarop Nederland de Roemeense vrouwen overklasten op het EK? Nee, bondscoach Helle Thomsen had gerekend op een lastige wedstrijd, niet op de overtuigende 29-24 waarmee Nederland de eerste wedstrijd in de hoofdfase van het toernooi won.