Olympisch kampioen Niek Kimmann laat BMX even staan: ‘Mijn batterij voelt nu half opgeladen’

Door Lisette van der Geest



Niek Kimmann was negen jaar en flink verontwaardigd, toen zijn juf zei dat fietser worden geen echt beroep was, dat hij een ander plan moest hebben. Op zijn tiende sloeg hij desondanks nog steeds vastberaden verjaardagsfeestjes over als hij de dag daarna een wedstrijd had. De BMX-er kiest soms routes waarbij anderen hem voor gek verklaren, vertelt hij zondagmiddag. Ondertussen kijkt hij toe bij een wedstrijd waar veel mensen hem juist op, in plaats van langs de baan verwachtten.