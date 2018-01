Olympisch kampioene Biles: Ik ben ook misbruikt

,De meesten van jullie kennen mij als een gelukkig, lacherig en energiek meisje'', schrijft de twintigjarige Biles, die anderhalf jaar terug bij de spelen in Rio naast vier keer goud ook een keer brons won. ,,Maar de laatste tijd voel ik me gebroken. En hoe meer ik probeer me af te sluiten voor de stem in mijn hoofd, des te luider de stem schreeuwt. Ik ben niet bang meer mijn verhaal te vertellen.''



Nassar werd begin december vanwege het bezit van kinderporno veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestig jaar. Het onderzoek naar seksueel misbruik door Nassar van minderjarige turnsters loopt nog. Voordat Biles maandag met haar verklaring naar buiten kwam, gingen onder anderen McKayla Maroney, Gabby Douglas en Aly Raisman haar voor.



Biles werd vanwege haar olympische successen uitgeroepen tot sportvrouw van 2016. De Amerikaanse won in Brazilië goud op de meerkamp, op vloer, op sprong en met het Amerikaanse team in de landenwedstrijd. Op balk was ze ook favoriet, maar maakte ze een fout. De Nederlandse Sanne Wevers pakte het goud en Biles moest met brons genoegen nemen.