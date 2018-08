Olympisch kampioene kano weigerde dopingcontrole en wordt geschorst

Update MotoGP op Silversto­ne afgelast vanwege regenbuien

26 augustus De wedstrijdleiding heeft de Britse Grand Prix voor motoren op Silverstone moeten annuleren. Door overvloedige regenval was het Engelse circuit nauwelijks begaanbaar. Zelfs de 'safetycar' had moeite om op de drijfnatte baan in het gareel te blijven.