Olympisch kampioene Meilutyte (22) beëindigt zwemcarrière

,,Het was een moeilijk te nemen beslissing. Ik ben iedereen dankbaar die mij in mijn loopbaan geholpen heeft'', aldus Meilutyte, die bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen als 15-jarige goud won op de 100 meter schoolslag.



Meilutyte behaalde in haar loopbaan bij internationale wedstrijden twintig gouden, tien zilveren en een bronzen medaille. Vorig jaar maakte ze bekend, vanwege het hoge verwachtingspatroon, last te hebben van depressies. Meilutyte miste in een jaar tijd drie onaangekondigde dopingcontroles, meldde de zwembond van Litouwen begin mei. Daardoor dreigde ze voor twee jaar te worden geschorst.