Olympisch kwalificatietoernooi beachvolleybal volgend jaar in Eindhoven

Het continentale kwalificatietoernooi is van 22 tot en met 28 juni 2020 op een nog nader te bepalen locatie in Eindhoven, de Spelen beginnen een maand later.



Op het zand in Tokio mogen 24 mannen- en 24 vrouwenteams meedoen. Japan is als gastland in beide toernooien al verzekerd van een deelnemende ploeg. Per land mogen maximaal vier teams naar Tokio, twee bij de mannen en twee bij de vrouwen. Technisch directeur Joop Alberda van volleybalbond Nevobo rekent erop dat Nederland net als bij Rio 2016 met vier koppels meedoet.



Bij het recente WK in Hamburg ontvingen de wereldkampioenen al een ticket naar Tokio. In september bij het OKT in de Chinese stad Haiyang zijn zowel bij de mannen als de vrouwen nog twee startbewijzen te verdienen.



Het grootste deel van het olympische deelnemersveld wordt gevuld op basis van de prestaties tussen 1 september 2018 en 14 juni 2020. Daarbij gaat het om vijftien teams bij de mannen en vijftien bij de vrouwen. De laatste vijf tickets worden verdeeld tijdens continentale OKT’s, onder meer in Eindhoven. De winnaar daar gaat naar Tokio.