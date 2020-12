Olympische Spelen in Tokio worden duurste Zomerspelen ooit

Schaatscoach Johan de Wit De meeste Japanners zitten niet meer te wachten op de Spelen: ‘Ze snappen niets van Europa’

16 december Van de Japanse trots over Tokio 2020 is zeven maanden voor aanvang weinig meer over. Bijna driekwart van de bevolking zit niet te wachten op de Olympische Spelen van komende zomer.