Ongekend: Taylor slaat drie homeruns en houdt Dodgers in de race

Titelverdediger Dodgers stond in de best-of-seven serie op de rand van uitschakeling nadat het op een 3-1 achterstand in wedstrijden was gekomen. Na een homerun van Freddie Freeman keek de ploeg uit LA in game 5 op eigen veld al snel tegen een 0-2 achterstand aan. Maar Taylor zorgde met zijn ongekende optreden voor de ommekeer. De 31-jarige Amerikaan sloeg met in totaal vier hits - drie homeruns en een single - zes punten binnen en bracht de spanning in de finale van de National League helemaal terug: 3-2.

Closer Kenley Jansen, goed op dreef deze play-offs, kwam in de negende inning op de heuvel. De Antilliaanse international van het Nederlandse koninkrijksteam had aan tien ballen genoeg om de laatste drie man uit te krijgen.

Volledig scherm Kenley Jansen (r) wordt na zijn optreden gefeliciteerd door catcher Will Smith. © AP

Jansen en co veroverden vorig jaar de Amerikaanse honkbaltitel door in de World Series Tampa Bay Rays te verslaan. Dat deed de ploeg nadat het eerst een 3-1 achterstand in wedstrijden tegen de Braves had goed gemaakt...

Wedstrijd zes van de finale van de National League staat zaterdagavond in Atlanta op het programma. Zondag is een eventuele zevende wedstrijd, eveneens op het veld van de Braves. De winnaar van de serie speelt in de World Series tegen de winnaar van de finale van de American League. Houston Astros heeft in die serie een 3-2 voorsprong op Boston Red Sox.