Ongekende marathonstrijd: wie gaat samen met Nageeye naar de Spelen?

Abdi Nageeye (32), 2.06.17

Man met een status aparte. En terecht. De Nederlands recordhouder weet zich dankzij zijn record en prestaties van de voorbije jaren als enige zeker van zijn startplek. De wereldburger en loopnomade trainde jaren in Kenia met de morgen in Enschede lopende wereldrecordhouder Eliud Kipchoge, maar koos dit jaar voor een overstap naar coach Gary Lough, de man van Paula Radcliffe. In Ethiopië hoopt Nageeye, die in aanloop naar de olympische marathon in Sapporo geen marathon meer loopt, verlost te worden van fysieke ongemakken die hem steeds iets meer hinderen. Werd vijf jaar geleden elfde in Rio de Janeiro en hoopt in augustus op meer.