Ook EK atletiek eind augustus in Parijs van de baan

De Europese atletiekkampioenschappen die eind augustus in Parijs zouden worden gehouden, gaan niet door. De huidige coronapandemie maakt het volgens de Franse organisatie onmogelijk om in die periode het toernooi af te werken. De EK stonden gepland van 25 tot en met 30 augustus.

Of het evenement later nog terugkeert op de kalender is niet bekendgemaakt. Opvallend is dat de uitgestelde Tour de France juist op 29 augustus in Nice van start zou moeten gaan, tenzij de omstandigheden dat nog niet toelaten.

Voor de EK atletiek, dat werkte met een budget van 17 miljoen euro, was al 50 procent van de tickets verkocht. Aan het toernooi zouden 1400 atleten deelnemen.

De start van het internationale atletiekseizoen is tot juli uitgesteld. Van de eerste negen wedstrijden in de befaamde Diamond League zijn er acht geschrapt. De editie in Oslo op 11 juni krijgt een alternatieve uitvoering.

Eerder dit jaar werden de WK indoor in China en de Olympische Spelen in Tokio verplaatst naar 2021.