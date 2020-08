Ook FOX-commentator moet vrezen voor baan in Cincinnati na verbale uitglijder

homofobe uitspraakRon Jans is niet de enige die zijn baan in Cincinnati is kwijtgeraakt na een verbale uitglijder. FOX-commentator Thom Brennaman, de vaste volger van honkbalclub Cincinnati Reds, moet het ergste vrezen nu hij is geschorst vanwege een homofobe uitspraak.

Brennaman ging vannacht de fout in tijden het eerste van twee duels van de Reds in Kansas City, dat hij voor het begin van de zevende inning omschreef als ‘een van de flikker-hoofdsteden van de wereld’ . De ervaren commentator had niet in de gaten dat zijn microfoon open stond en ging meteen viral op social media.

Tijdens het tweede duel moest Brennaman door het stof. ,,Ik heb eerder vanavond een opmerking gemaakt, die, denk ik, via de ether werd uitgezonden. Ik schaam me er diep voor. Ik ben trots op mezelf en beschouw mezelf als een gelovig man’’, aldus Brenneman, die maar al te goed wist wat de gevolgen van zijn uitglijder zouden zijn. ,,Ik weet niet of ik deze headset ooit nog opzet. Ik weet niet of ik dat zal doen voor de Reds of voor mij bazen van FOX. Het spijt me heel erg en ik smeek u om vergeving.’’

De kans dat de verbale misser door de vingers wordt gezien is klein. Eerder dit jaar raakte Ron Jans zijn baan kwijt als trainer van FC Cincinnati vanwege vermeend racistisch taalgebruik. Een doodzonde in Amerika. Net als de opmerking van Brennaman, die al 27 jaar werkzaam is bij FOX.

De club kwam na de wedstrijd al met een verklaring. ,,De Cincinnati Reds-organisatie is geschokt door de gruwelijke, homofobe opmerking die is gemaakt door commentator Thom Brennaman. Hij werd uit de lucht gehaald en onmiddellijk werd geschorst voor de Reds-uitzendingen. We zullen dit met ons omroepteam bespreken. Op geen enkele manier vertegenwoordigt dit incident onze spelers, coaches, organisatie of onze fans. We delen onze oprechte excuses aan de LGBTQ + -gemeenschap in Cincinnati, Kansas City, overal in dit land en daarbuiten. The Reds omarmen een nultolerantiebeleid voor vooringenomenheid of discriminatie van welke aard dan ook.’’

Volledig scherm Ron Jans als trainer van FC Cincinnati op bezoek bij de Cincinnati Reds. © FC Cincinnati