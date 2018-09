Ook Italië ziet Winterspelen 2026 niet zitten

Spaans golftalent vermoord tijdens training in VS

17:55 Het Spaanse golftalent Celia Barquín is in de Verenigde Staten vermoord. Het lichaam van de 22-jarige Europese golfkampioene bij de amateurs werd gisteren aangetroffen op een golfbaan in de Amerikaanse stad Ames, in de deelstaat Iowa, zo deelde de plaatselijke politie mee.