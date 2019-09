Ook Kasparian vroeg uitgeschakeld op WK boksen

Enrico Lacruz redde het zaterdag in de tweede ronde van de WK evenmin. Hij moest in de klasse tot 63 kilogram buigen voor de Indiër Manish Kaushik. Volgens de jury was Lacruz in de drie ronden steeds de mindere: 5-0.



Eerder werd Max van der Pas (-75 kg) uitgeschakeld in Rusland. Delano James (-69 kg) zit namens Nederland nog wel in het toernooi. Hij komt morgen in de tweede ronde in actie tegen de Turk Necat Ekinci.