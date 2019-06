Ook moeizame kwalificatie Bendsneyder in Assen, 24ste startplek

Bendsneyder heeft in Assen grote problemen met zijn machine van Japanse makelij. Hij was in de trainingen voortdurend op zoek naar de juiste afstelling van de motor. Het lukte hem niet de juiste snelheid te vinden; per ronde gaf hij 1 tot 1,5 seconde toe op de toprijders.



De Australiër Remy Gardner was de snelste in de kwalificaties en veroverde de pole. Het was de eerste voor de zoon van oud-wereldkampioen 500cc Wayne Gardner. De Zuid-Afrikaan Brad Binder kwam tot de tweede tijd, de Spanjaard Xavi Vierge reed de derde tijd.



Kampioenschapsleider Alex Márquez, het broertje van MotoGP-coryfee Marc Márquez, zette de vierde tijd neer en start morgen in de race vanaf de tweede startrij.