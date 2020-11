Ook Van ‘t End en Spijkers klaar op EK judo

Wereldkampioen Van ‘t End (-90 kg) miste door een nederlaag op ippon tegen de Georgiër Beka Gviniasjvili een plaats in de halve finales. Daarvoor had hij na een bye in de eerste ronde de Tsjech Jiri Petr verslagen. De omweg naar het brons werd meteen afgesloten door de Turk Mihael Zgank, die in de eerste ronde van de herkansingen Van ‘t End met drie straffen uit het toernooi stootte.

Zeven Nederlandse deelnemers

Op de laatste dag van de EK kwamen zeven Nederlandse judoka’s in actie. Drie van hen maakten hun EK-debuut, behalve Spijkers ook Natascha Ausma en Simeon Catharina. Ausma, in de klasse tot 78 kilogram, verloor in de eerste ronde op ippon van de Russische Aleksandra Babintseva. Catharina ging na een bye in de eerste ronde onderuit tegen regerend Europees kampioen in de categorie -100 kg, de Rus Aman Adamian.



Jesper Smink (-90 kg) verloor in de eerste ronde op waza-ari van de Azerbeidzjaan Mammadali Mehdijev.



Verkerk (-70 kg) kwam voor het eerst sinds maanden weer de mat op. De coronacrisis en een schouderblessure hadden de jarige Rotterdamse voormalig Europees- en wereldkampioene lang aan de kant gehouden. Op waza-ari verloor ze van de Kroatische Karla Prodan.



Ook voor Roy Meyer liep de Europese titelstrijd uit op een teleurstelling. De Bredanaar verloor, na een bye in de eerste ronde, bij zijn eerste optreden van de Georgiër Levani Matiasjvili. Meyer is in een felle strijd gewikkeld met Henk Grol om het ene ticket in de klasse boven de 100 kilogram voor de Olympische Spelen.



Daarmee kwam Nederland bij de EK uit op twee medailles. Sanne van Dijke pakte vrijdag het zilver in de klasse tot 70 kilogram. Juul Franssen won in de klasse tot 63 kilogram de strijd om het brons.