‘Opgewonden’ Van der Zande met Alonso in 24 uur Daytona

Video Houston heeft aan 54 punten van Harden niet genoeg

11:15 In de NBA kwam James Harden namens Houston Rockets tot 54 punten in de uitwedstrijd tegen Washington Wizards. Zijn topscore was echter niet voldoende voor de overwinning. De thuisclub zegevierde met 135-131 in de verlenging. Bij de Wizards waren John Wall (36 punten en 11 assists) en Bradley Beal (32 punten) op dreef.