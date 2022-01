Ophef bij zaalhockey: teams doen laatste 1,5 minuut helemaal niets, concurrent degradeert

Video Ingevlogen Thijs van Leeuwen schittert plots op EK handbal: ‘Ik was gisteren nog gewoon op het werk’

Thijs van Leeuwen moest na de zege van de handballers tegen Montenegro (34-30) een keertje of vijf uitleggen wie Thijs van Leeuwen is. De verrassende overwinning van Oranje tijdens het EK in Boedapest is voor een flink deel te danken aan een volslagen onbekende doelman.

23 januari