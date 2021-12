Opmars Utah Jazz gestopt, Stephen Curry blijft na driepunterrecord op dreef

Walker kwam tot 19 punten en zag zes medespelers eveneens in de dubbele cijfers uitkomen. Topschutter bij de bezoekers was Keldon Johnson met 24 punten. Dejounte Murray was goed voor een zogenoemde triple-double: 16 punten, 11 rebounds en 11 assists. Bij de Jazz, die de achtste nederlaag van het seizoen leden, kwam Donovan Mitchell tot 27 punten. Zijn poging het duel in de zoemer met een driepunter te beslissen in het voordeel van de thuisploeg mislukte.