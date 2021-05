Opmerkelijk: zwemfinale moet opnieuw na fout bij startsignaal, toch geen EK-zilver Toussaint

Toussaint had achter de Schotse Kathleen Dawson als tweede aangetikt en dacht haar derde zilveren medaille van deze week in ontvangst te mogen nemen. De 26-jarige Noord-Hollandse zei, nadat ze het water uit was gekomen, al dat er wat verwarring was geweest bij de start. ,,Ik ben natuurlijk heel blij met zilver, maar de start was heel raar. Ik weet niet of het startsysteem kapot was of zoiets, ik wist niet eens zeker of we wel mochten vertrekken”, aldus Toussaint.