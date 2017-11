Opnieuw brand bij olympische wielerpiste Rio

In juli was er sprake van meerdere lampionnen waardoor ook de houten piste zelf schade opliep. Het in de lucht laten van brandende lampionnen is een populair tijdverdrijf in Brazilië. De regering voert campagne om het gebruik tegen te gaan omdat ook het vliegverkeer er last van kan ondervinden.



,,Het vuur was na een paar uur onder controle. Het dak heeft schade opgelopen, maar er is geen gevaar voor instorting'', liet een woordvoerder van de brandweer in Rio weten.



De wielerpiste, die een kleine 40 miljoen euro heeft gekost, is sinds de Olympische en Paralympische Spelen nog maar spaarzaam gebruikt.