Opnieuw goud voor vrouwen acht in wereldbeker

Oranje sloot de tweede wereldbeker in Linz af met vijf medailles: een goud, drie zilver, een brons. In Belgrado veroverde de Nederlandse roeiploeg zes goud, twee zilver, een brons. De Holland Acht kwam in de finale als derde over de finish in een tijd van 5.29,370. Duitsland won in 5.26,880, gevolgd door Groot-Brittannië (5.28,180). De tweede Nederlandse boot haalde het podium net niet: 5.29,670.

De dubbelvier was achter Italië goed voor zilver. Namens Nederland kwamen Dirk Uittenbogaard, Stefan Broenink, Koen Metsemakers en Abe Wiersma in actie.

Karolien Florijn en Roos de Jong behaalden in Linz zilver in de dubbeltwee. Het duo moest ruim 2 seconden toegeven op de wereldkampioenen Brooke Donoghue en Olivia Loe uit Nieuw-Zeeland. De Jong won met Lisa Scheenaard goud in Belgrado op dit nummer. Florijn zat toen in de dubbelvier, die eveneens als eerste eindigde.



In de lichte dubbeltwee pakten Ilse Paulis en Marieke Keijser zilver, kort achter het Italiaanse paar Valentina Rodini/Federica Cesarini. In Belgrado was het Nederlandse tweetal nog goed voor goud. Paulis behaalde met Maaike Head de olympische titel bij Rio 2016. De vrouwen dubbelvier moest in Linz genoegen nemen met de vijfde plek.