Opnieuw World Cup zwemmen in Eindhoven

Cooman: Schippers met mij vergelijken is appels en peren

28 februari 32 jaar na haar wereldrecordrace in Madrid staat die tijd van Nelli Cooman op de 60 meter nog altijd in de boeken als nationaal record. Wat als haar opvolgster Dafne Schippers vrijdag tijdens het WK indoor in Birmingham onder die 7 seconden duikt? ,,Records zijn er om verbroken te worden”, vindt Cooman. ,,Ik hecht meer waarde aan mijn titels.”