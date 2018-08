Oppermachtig Oranje prolongeert wereldtitel

Door Rik Spekenbrink Ze waren torenhoog favoriet en maakten het waar. De hockeysters van Oranje mogen zich ook de komende vier jaar wereldkampioen noemen. In de finale hadden ze geen enkele tegenstand van Ierland, de grote verrassing van het WK. Bij rust stond het al 4-0, nog een half uur later was de score opgelopen tot 6-0. Geluk Nederland had de grootste hordes dit WK al genomen. In de kwartfinale tegen een ultradefensief Engeland (2-0) en gisteren tegen Australië, dat er op basis van werklust en aanvalsdrift een gelijkspel uit sleepte, maar na shoot-outs tenonder ging. Daar had het zomaar mis kunnen gaan voor Oranje in Londen, vandaag niet. Ierland, de nummer 16 van de wereld, had met de nodige moeite en een flinke dosis geluk de finale behaald. Die prestatie werd zaterdag al uitbundig gevierd. Nooit zullen de Iersen hebben gedacht aanspraak te maken op goud. Op één van de vijf grote toernooien kwam Ierland in 5 ontmoetingen met Nederland nooit tot scoren en dat gebeurde nu ook niet.

Oranje kwam al na zeven minuten op voorsprong door een doelpunt van Lidewij Welten. Ierland probeerde er af en toe wel uit te komen, het wilde niet alleen maar tegenhouden. En had ook steun van het fanatieke Ierse publiek in het uitverkochte Lee Valley Hockey Centre. Maar de Iersen kwamen simpelweg kwaliteit tekort.



Al vroeg in het tweede kwart verdubbelde Kelly Jonker de score en was alle spanning al uit de finale. Dat de strafcorner (opnieuw) niet liep, deed Oranje zo geen enkele pijn. Kitty van Male en Malou Pheninckx maakten er voor rust 4-0 van. Met name die laatste treffer was fraai, Pheninckx ramde de bal snoeihard in het dak van het doel.



Halverwege was het aantal schoten op doel (13-0) en cirkelpenetraties (21-0) veelzeggend. In de tweede helft was het alleen nog de vraag hoe hoog de score zou oplopen. Iedereen mocht scoren bij Oranje, Marloes Keetels en Caia van Maasakker tekenden voor 5-0 en 6-0. Daarna ging het gas eraf bij Oranje. Het feest op het veld leed logischerwijs niet onder de gebrekkige tegenstand in de eindstrijd. Iedere wereldtitel telt.



Domineren

De hockeysters van Oranje domineren de sport deze eeuw. Bij de drie grote toernooien (Olympische Spelen, WK en EK) was er sinds 2000 altijd een medaille voor Nederland. Slechts twee keer was die brons van kleur. Het was de 15de finaleplaats voor Oranje bij een WK, dat 18 keer werd georganiseerd, en de 11de wereldtitel, gerekend vanaf het eerste toernooi in 1971.



Voor bondscoach Alyson Annan betekende de gewonnen finale ook het nodige eerherstel. Bij de Spelen van Rio de Janeiro verloor Nederland de finale, na shoot-outs tegen Groot-Brittannië en ging er veel aandacht uit naar een black-out van de Australische coach in de halve finale. Annan heeft nu naast twee gouden WK-medailles als speelster ook een mondiale hoofdprijs als coach. Haar aflopende contract zal ongetwijfeld worden verlengd tot en met de Olympische Spelen van Tokio in 2020.



Overigens werd Van Male (goed voor acht treffers) topscorer van het toernooi, terwijl Welten werd uitgeroepen tot beste speelster.