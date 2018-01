Oppermachtige Cross pakt tegen Taylor eerste wereldtitel

Door Max van der Put



Het werd dus niet het sprookje van Taylor, maar dat van de man die een jaar geleden nog elektricien was en het WK toen op tv keek. Raymond van Barneveld noemde Cross afgelopen week al 'de nieuwe Taylor'.



Het totaal aantal toernooizeges of WK-titels van de Power zal de 27-jarige uit Hastings nooit halen, maar ook de oude meester won ook ooit het eerste wereldkampioenschap waaraan hij deelnam. Dat hebben ze dus alvast gemeen.



De opkomst (zie video onder) van Taylor in Alexandra Palace is een moment om nooit te vergeten. De ruim 3000 aanwezigen begeleiden de scheidende dartsicoon met een hels kabaal tijdens zijn walk-on richting het podium. Maar al snel in de partij trekt Cross de aandacht naar zich toe. Door de eerste set snel binnen te halen en de tweede set 'tegen de darts' naar zich toe te trekken door 167 uit te gooien. En set 3 maakt hij af met een uitgooi van 153: 3-0 voor de new kid on the block! Bam!, zou Michael van Gerwen zeggen.



Taylor wordt overrompeld, overklast. Maar dan veert hij op. Als Cross klaar staat om ook de eerste leg van set vier weer een break te plaatsen, gooit The Power 151 uit, breekt daarna Cross voor het eerst en pakt de set. In de eerste leg van set 5 gooit Taylor bijna een ninedarter. Hij gooit zeven keer treble 20, dan treble 19, maar mist de afsluitende dubbel 12 maar net. Waarna het drama compleet is als Cross de leg toch nog binnensleept! En de set: 4-1.



Taylor scoort ook dan nog een uitstekend driepijlsgemiddelde van rond de 103 punten, maar komt er eenvoudigweg niet aan te pas tegen de ontketende Cross, die rond de 109 gooit. En de hoge scores aaneen blijft rijgen. Met daarbij een enorm hoog uitgooipercentage, rond de 70 procent! Daar valt niks tegen te beginnen, zelfs niet voor The Power, die met 7-2 klop krijgt.



'There's only one Phil Taylor' zingt de zaal ook dan nog. Maar vanaf nu ook één Rob Cross. En wat voor één...