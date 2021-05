Oranje boven op de estafette: mannen én vrouwen plaatsen zich voor Spelen

Na de Nederlandse mannen op de 4x400 meter hebben ook de sprintvrouwen op de 4x100 meter bij de WK estafette in het Poolse Chorzow een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio veroverd. Vedette Dafne Schippers loodste het kwartet naar de winst in de serie en daarmee rechtstreeks naar de finale. Met die finaleplaats was de olympische kwalificatie een feit.

Jamile Samuel, Nadine Visser en Marije van Hunenstijn waren de andere drie loopsters in de Nederlandse estafetteploeg. Het kwartet won makkelijk zijn serie in 43,28 seconden.

Voor Schippers was het haar eerste race sinds de Gouden Spike in Leiden in september vorig jaar. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter nam daarna de tijd om te herstellen van een rugblessure en sloeg het indoorseizoen over. Ze was de tweede loopster, die het stokje kreeg aangereikt van Jamile Samuel. De Amsterdamse won afgelopen EK indoor verrassend brons op de 60 meter.

Schippers gaf het stokje door aan Visser, die op de EK indoor nog indrukwekkend haar Europese titel op de 60 meter horden prolongeerde. Visser bouwde de voorsprong op Polen, Ecuador, Ierland en Zambia verder uit, waarna Van Hunenstijn de winst makkelijk binnenhaalde.

De Nederlandse sprinters wonnen nipt hun serie op de 4x100 meter en plaatsten zich voor de finale. Het kwartet mannen verdiende er een ticket mee voor de WK van 2022 in het Amerikaanse Eugene. Het startbewijs voor de Spelen van Tokio was al binnen. Joris van Gool, Taymir Burnet, Chris Garia en routinier Churandy Martina noteerden 38,79, ruim boven het Nederlands record van 37,91. Maar het koele voorjaarsweer in Chorzow speelt goede tijden niet in de hand.

Mannenploeg

Ook de Nederlandse mannenploeg op de 4x400 meter estafette heeft een startbewijs bemachtigd voor de Olympische Spelen in Tokio. Het kwartet, met Jochem Dobber, Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela en Tony van Diepen, won zijn serie in een tijd van 3.03,03 en plaatste zich daarmee als snelste van alle deelnemende teams voor de finale.

Een finaleplaats was een vereiste voor olympische kwalificatie. Het Nederlandse viertal bleef met zijn tijd net iets boven het Nederlands record van 3.02,37, maar oogde overtuigend. Het team van Zuid-Afrika lag nog aan de leiding bij het ingaan van de laatste ronde. Slotloper Van Diepen, winnaar van het zilver op de 400 meter bij de afgelopen EK indoor in het Poolse Torun, haalde op de laatste meters Ranti Marvin Dikgale in.

Dobber, Bonevacia, Angela en Van Diepen wonnen in maart goud op de 4x400 bij de EK indoor. Van Diepen moet zaterdag nogmaals aan de bak en proberen ook de estafetteploeg op de 4x400 gemengd aan een olympisch ticket te helpen.

Bol onder de vijftig

Femke Bol heeft voor het eerst onder de 50 seconden gelopen op de 400 meter. De 21-jarige Europees kampioene indoor noteerde een splittijd van 49,81 bij de WK estafette in het Poolse Chorzow. Bol was de slotloopster van het Nederlandse kwartet op 4x400 meter, dat zich redelijk eenvoudig plaatste voor de finale.

Met het bereiken van de finale is een ticket voor de WK van 2022 in het Amerikaanse Eugene veiliggesteld. De vrouwen op de 4x400 waren al zeker van deelname aan de Olympische Spelen deze zomer in Tokio.

Het Nederlandse kwartet, naast Bol bestaande uit Eva Hovenkamp, Eveline Saalberg en Lisanne de Witte, rende achter Cuba naar de tweede plaats in zijn serie in 3.28,40. Die tijd was de vierde overall. Cuba plaatste zich 3.27,90 als snelste voor de finale.

