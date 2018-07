Oranje-dressuurequipe vierde in landenwedstrijd Aken

Keizer en Meppelink verslaan Tsjechisch duo en plaatsen zich voor EK-finale

17:30 Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben zich voor de finale van het EK beachvolleybal geplaatst. Ze versloegen het Tsjechische koppel Barbora Hermannova/Marketa Slukova in een spannende halve eindstrijd in Den Haag: 2-1 (20-22 21-17 15-12). Het Nederlandse duo kwam in de beslissende set terug van een achterstand van 10-7.