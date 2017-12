Oranje hervindt vorm met overtuigende winst op Duitsland

Door Lisette van der Geest

Waar veel critici allang dachten dat het niets meer zou worden met Nederland op dit WK in Duitsland, lieten de handbalsters vanavond in de Leipzig Arena zien waarom zij bij het laatste EK en WK zilver wonnen. Met snel spel, slimme ballen en variatie van Nederlandse zijde hadden de Duitsers – op dat moment virtueel de nummer een van de poule – de gehele wedstrijd het nakijken.



Keepster Tess Wester zei het een dag voor de wedstrijd: ,,Ik merk dat het eraan komt.” Martine Smeets vertelde dat het een kwestie van details was. ,,We zijn op de weg naar boven.” Maar de cijfers zeiden tot dan anders.

De échte vorm ontbrak tot vandaag bij Nederland. In de eerste vier wedstrijden van de poulefase won Nederland twee keer van teams die beduidend minder zijn, maar verloor Nederland van Zuid-Korea en eindigde de wedstrijd tegen Servië ternauwernood in gelijkspel. ,,We moeten groeien in het toernooi”, werd door bondscoach Helle Thomsen gezegd. Sommige bepalende speelsters hadden in aanloop naar het kampioenschap weinig speelminuten gemaakt door blessures, of in het geval van Estavana Polman een zwangerschap. Wester: ,,Veranderingen in een selectie maken dat je toch moet zoeken.”

Zowel de speelsters van Duitsland en Nederland wisten op voorhand dat ze een plaats in de volgende ronde niet meer konden missen. Al voor de eerste vijf minuten gespeeld waren vroeg Duitsland om een time-out. Het stond op dat moment 4-1 voor Nederland. De vrouwen van bondscoach Helle Thomsen hielden vervolgens de voorsprong. Duitsland speelde slordig en nerveus. Na twintig minuten was het verschil zelfs zes punten in het voordeel van Nederland (13-7). Met 18-10 gingen de teams de rust in.

Na de rust bouwde Nederland het onderlinge verschil zelfs uit tot negen punten. Alles wat in de voorgaande wedstrijden misging bij Nederland liep nu goed. Met regelmaat lag de Duitse keepster gefrustreerd achterover in haar doel, terwijl ze de vreugde bij het in oranje gekleurde publiek moest aanhoren.

Vanaf nu begint de knock-outfase. Later vanavond zijn de eindstanden in de poules bekend. Dan weet Nederland tegen welk land zij aanstaande zondag of maandag de achtste finale in Maagdenburg spelen.

Dan kan het publiek nog wat extra’s verwachten volgens Smeets: ,,De knock-outfase brengt een ander soort spanning met zich mee, anders dan de poulefase. Het kan een duwtje in de rug geven te weten dat het alles of niets is. Je merkt het aan iedereen, ik weet niet hoe ik dat precies moet uitleggen, maar je voelt het. Je ziet een soort focus in gezichten.”