Oranje-hockeyers schrijven geschiedenis met grootste WK-zege ooit

De Nederlandse hockeyers hebben in India geschiedenis geschreven. Oranje won vandaag met 14-0 van Chili en boekten daarmee de grootste WK-overwinning ooit. Australië won bij het WK van in 2010, ook in India, met 12-0 van Zuid-Afrika.

Door de zege eindigde de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee met de doelcijfers 22-0 als groepswinnaar en plaatste het zich al voor de kwartfinales van volgende week dinsdag. Jip Janssen en Thierry Brinkman tekenden allebei voor vier treffers.

Oranje, dat de eerste twee wedstrijden tegen Maleisië en Nieuw-Zeeland al met 4-0 had gewonnen, gaat met 9 punten als poulewinnaar door. Maleisië pakte 6 punten, 3 punten meer dan Nieuw-Zeeland. Chili eindigde als laatste met 0 punten.

Nederland leek tegen Chili aanvankelijk niet in de buurt te komen van een record. Na het eerste kwart stond het nog maar 1-0 dankzij een strafcorner van Janssen. Derck de Vilder verdubbelde in het tweede kwart de score, waarna het hek van de dam was. Thijs van Dam, Thierry Brinkman en opnieuw Janssen zorgden voor een 5-0-ruststand.

Brinkman tekende in het derde kwart voor de 6-0 en Janssen maakte even later zijn derde doelpunt. Een voorzet van Terrance Pieters werd via een verdediger binnengewerkt voor de 8-0. Dankzij Brinkman, Justen Blok en Janssen eindigde het derde kwart met een 11-0-voorsprong. Via Koen Bijen, Teun Beins en de vierde van Brinkman werd de score verder opgevoerd.

De 10-0 van Blok zorgde voor vreugdetaferelen, ook omdat de verdediger nog niet had gescoord in India. ,,Mooi dat hij uiteindelijk viel”, keek Blok terug bij Ziggo Sport. ,,Ik was blij en iedereen kwam naar me toe. Als verdediger is je eerste taak de boel achterin dichthouden en de middenvelders de kans geven om hun ding te doen.”

,,We hebben nu drie keer de ‘nul’ gehouden, dat begint bij de jongens voorin die druk zetten en meters maken. Je doet het met z’n allen. Nu hebben we vijf dagen geen wedstrijd, dus misschien kunnen we een beetje ontspannen, maar de coach kennende zullen we wel volle bak doorgaan met trainingen.”