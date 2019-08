Oranje kan niet stunten bij OKT in Ahoy

Naar VS bleek vanmiddag toch andere koek. In de eerste twee sets beende de ‘Lange Mannen’ de Amerikanen tot tot de 20 prima mee, waarna de VS met een demarrage toesloeg. In de derde set veerde Oranje mede door slordig spel van de Amerikanen op met uitstekend spel en sterk serveerwerk van onder anderen Nimir Abdel-Aziz (25-18). VS stelde echter in de vierde set weer orde op zaken. Oranje mocht heel even ruiken aan een vijfde set (12-10), maar maakte drie cruciale fouten op rij, waarna de bronzen medaillewinnaar van Rio de Janeiro het ticket voor de Spelen van Tokio alsnog eenvoudig veiligstelde: 25-21.

“Er was meer mogelijk geweest", sprak hij na afloop. ,,We hadden er zeker een vijfde set kunnen uithalen. Heel jammer dat het niet is gelukt. Dat neemt niet weg dat we hebben laten zien heel dicht bij de wereldtop te zitten. Als we twee weken geleden hadden geweten dat we tegen de Amerikanen zo goed zouden spelen hadden we het toernooi al geslaagd genoemd”, vervolgde Abdel-Aziz. “Achteraf gezien hadden we nu meer gewild. Maar ik ben trots op het team, we hebben het geweldig gedaan. Natuurlijk krijgen we in januari nog een kans op kwalificatie. Dat toernooi is ongetwijfeld echter nog zwaarder.”