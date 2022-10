Oranje-keeper Rinka Duijndam klom na burn-out uit diep dal: ‘Ik voel me sterker dan ooit’

Plezier hebben staat op 1 voor Casimir Schmidt: ‘Ik laat mijn geluk niet afhangen van wel of geen Spelen’

Casimir Schmidt (26) staat voor zijn achtste WK. Hij zwaaide de gouden generatie met Epke, Yuri en Jeffrey uit en beleeft nu van nabij de opkomst van een nieuwe wereldtopper in spe. ,,We hebben het beste van hem nog niet gezien’’, zegt de meerkamper over zijn huisgenoot: voltige-virtuoos Loran de Munck.

27 oktober