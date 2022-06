Oranje wacht pikante kwartfinale tegen Griekenland: ‘Wij meer kwaliteit, zij meer ervaring’

Tegen Canada, sparringpartner in de aanloop naar dit WK, kende Nederland een moeizame start. Bij rust stond het 3-3, pas daarna ging het aanvallend lopen. ,,Dit was dan ook de eerste wedstrijd uit de knock-outfase. We hebben daarna getoond dat we echt wel veel beter zijn dat Canada. Vooral in de derde periode hebben we laten zien welke kwaliteiten we hebben. Hopelijk zit er een stijgende lijn in. Dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Het doel is om de laatste vier te halen”, zei aanvoerster Sabrina van der Sloot.