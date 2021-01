Organisatie: noodtoestand Tokio leidt tot veilige Spelen

Noodtoe­stand Tokio en gevelde sumoheld: steun voor Spelen brokkelt steeds verder af

11:02 In Tokio is tot 7 februari de noodtoestand uitgeroepen. Wat betekent dat voor de Spelen die over zes maanden moeten worden ingehaald? Dat de grootste sumo-kampioen van Japan is getroffen door corona helpt ook al niet tegen de scepsis.